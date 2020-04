A Varese distribuiti i primi 60mila euro di aiuti in buoni spesa

I dati del servizio garantito da Palazzo Estense. Molinari: “Elaborato oltre il 54% delle richieste. Nessuno verrà lasciato solo”

Aiuti alimentari già distribuiti per un totale di circa 60mila euro, con il 54% delle richieste arrivate fin qui a Palazzo Estense che è stato elaborato dalla rete di emergenza. Sono i numeri dei Buoni spesa, servizio di sostegno immediato alle persone che, a causa dell’epidemia da Covid19, non stanno più lavorando e non riescono quindi a garantirsi un adeguato sostentamento.

“Avevamo promesso – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – che nessuno sarebbe stato lasciato solo. È esattamente quanto sta avvenendo: dal 2 aprile a oggi siamo stati in grado di elaborare oltre la metà delle mail che ci sono state inviate e abbiamo subito preso in carico le situazioni più urgenti”.

“Ringrazio a nome di tutta la città – aggiunge il presidente del Consiglio comunale Stefano Malerba – quanti, volontari e operatori della Protezione civile, stanno lavorando per garantire questo importante servizio di aiuto alla popolazione”.

I generi alimentari di prima necessità hanno già raggiunto quasi il 10% delle abitazioni di quanti si sono rivolti al Comune. I fondi che permettono il servizio, per un totale di oltre 220mila euro, sono arrivati a Palazzo Estense grazie alle risorse trasferite agli enti locali da Protezione civile e Governo.