Varese, scoppio alla fonderia di viale Belforte. Intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco alla Fonderia di viale Belforte a Varese questa mattina mercoledì 29 aprile. A far scattare l’allarme è stato un malfunzionamento ad un macchinario che ha provocato prima un boato, con la rottura di alcuni vetri esterni del sito produttivo di viale Belforte, e poi la fuoriuscita di fumo.

Galleria fotografica Vigili del Fuoco al lavoro nella fonderia di viale Belforte 4 di 6

Il problema sarebbe nato, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, a seguito di un malfunzionamento di un altoforno che ha creato una reazione esotermica provocando lo scoppio.

Sul posto hanno due squadre con due autopompe, un’autobotte e un carro aria.

Non si è sviluppato alcun incendio in quanto è intervenuto il sistema automatico di spegnimento. Gli operatori stanno mettendo in sicurezza l’area.

Il malfunzionamento ha creato il ferimento di due operai che sono già stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale ma non sembra abbiamo riportato ferite serie.