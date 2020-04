Varesotto, 52 nuovi contagi. In Lombardia 163 vittime in più

Dopo il brutto dato del sabato – quando erano 85 i nuovi contagiati in provincia di Varese – il numero delle persone colpite da coronavirus torna a scendere: sul territorio provinciale i nuovi malati sono infatti 52 che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 2.158. Il dato arriva dal consueto appuntamento con la Regione, gestito quest’oggi dall’assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni.

Nell’intera Regione Lombardia si contano 66.236 persone colpite dal virus con la provincia di Milano che resta di gran lunga la più interessata con quasi 16mila casi (15.825 per la precisione); seguono Brescia con 11.946 e Bergamo con 10.689. Il conto delle vittime, intanto cresce seppure con numeri minori rispetto al recente passato: nelle ultime 24 ore sono deceduti 163 cittadini, con un totale salito a quota 12.213.

Una buona notizia riguarda l’andamento relativo ai ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 922, e quindi 25 in meno rispetto all’aggiornamento precedente. «Un dato positivo e un trend consolidato – ha spiegato l’assessore Foroni – e di oggi è la notizia che un reparto del Niguarda dedicato alla terapia intensiva per malati di Covid-19 è stato chiuso. Ci sono però 300 nuovi ricoverati in ospedale: ciò dimostra che la sfida non è ancora vinta e può essere ancora lunga. Non sappiamo quando potrà finire: in attesa delle novità normative dobbiamo prestare la massima attenzione e rispettare tutte le disposizioni vigenti».

Tornando nella nostra provincia, i comuni più colpiti restano le due città principali, con Varese a quota 211 e Busto Arsizio con 208; poi Saronno (124) e Gallarate (112) dove gli incrementi sono stati minimi nelle ultime 24 ore. A seguire le località nelle quali Covid-19 ha colpito duramente le case di riposo e le residenze per disabili: Cocquio Trevisago (103), Laveno Mombello (99), Malnate (95) e Caronno Pertusella (72).