Varesotto e Lombardia, leggero calo nell’incremento di vittime e contagiati

Sono una cinquantina i nuovi casi in più di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Varese. Il contagio, come previsto, continua dunque a crescere seppure con numeri meno elevati rispetto al recente passato: con le 48 aggiuntesi quest’oggi – giovedì 30 aprile – il totale delle persone colpite sul nostro territorio ammonta quindi a 2.667. I morti nei nostri comuni sono 356, nove quindi i decessi registrati in quest’ultimo bollettino di aprile. Per quanto concerne i singoli comuni, la città di Busto resta la più colpita e aggiunge oggi 8 nuovi casi; peggio va a Saronno dove il numero dei contagiati sale di ben 14 unità.

A livello regionale, le vittime del coronavirus salgono ancora: ad oggi il conto è arrivato a 13.772, con ulteriori 93 decessi in più rispetto al giorno precedente. Il computo dei contagiati sale di quasi 600 unità (598; totale a quota 75.732) a fronte di oltre 11mila tamponi effettuati. Continua a migliorare invece – e questa è una buona notizia – il numero dei pazienti gravi, ricoverati nelle terapie intensive: a oggi sono 605, ben 29 in meno nell’ultima giornata. Cala di 286 unità anche il totale delle persone ospedalizzate nei reparti non di terapia intensiva con oltre 800 dimessi in 24 ore.

Per quanto riguarda i singoli territori, la provincia di Milano continua a far registrare casi di nuovi malati “ufficiali”, +216, con un totale ormai arrivato a 19.337; seguono Brescia e Bergamo, con la prima provincia che si avvicina ai 13mila casi e la seconda che si attesta a oltre 11.300. Milano, Brescia e Pavia sono anche le aree in cui l’incremento quotidiano è stato più significativo, davanti proprio al Varesotto. Un dato che fa riflettere riguarda la provincia meno colpita, Sondrio, che in una sola volta ha registrato un aumento di 37 malati.

I 20 comuni del Varesotto più colpiti

Busto Arsizio 277 +8

Varese 262 +6

Saronno 174+14

Gallarate 154 +1

Laveno-Mombello 120 +2

Cocquio-Trevisago 117 =

Malnate 110 +3

Caronno Pertusella 79 =

Somma Lombardo 77 =

Castellanza 68 =

Tradate 65 +3

Gorla Minore 58 =

Cassano Magnago 51 =

Lonate Pozzolo 45 +2

Olgiate Olona 37 +1

Cardano Al Campo 33 +1

Origgio 33 +1

Gavirate 32 +1

Vergiate 30 +1

Ferno / Cislago / Samarate / Fagnano Ol. 26 +0

I dati nelle province lombarde