Il Varesotto supera i mille contagi e i cento morti, 65 casi positivi in più

I dati del bollettino ufficiale di giovedì 2 aprile, con i numeri del contagio in Regione Lombardia, registrano in provincia di Varese un totale di 1002 casi positivi, 65 in più nelle ultime 24 ore. I decessi nel Varesotto sono stati 6 nella giornata di ieri per un totale di 101 persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus (i dati comunicati giorno per giorno possono fare riferimento a tamponi effettuati in giorni precedenti).

In tutta la Regione i tamponi positivi sono aumentati di 1.292 per un totale di 46.065 registrati dall’inizio dell’emergenza. Sono 11762 le persone ricoverate in ospedale (con mille pazienti dimessi il numero è sceso di 165 persone rispetto a ieri), 1.351 quelli in terapia intensiva (+9). I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono 367 e fanno salire il dato totale a 7.960.

In provincia di Varese i comuni con più pazienti risultati positivi al tampone sono Busto Arsizio (113), Varese (97), Saronno (76), Gallarate 56 e Caronno Pertusella 53.

I casi per provincia (incremento rispetto a ieri)

Bergamo 9171 +132

Brescia 8757 +159

Como 1205 +48

Cremona 3974 +33

Lecco 1552 +36

Lodi 2189 +32

Monza Brianza 2633 +90

Milano 10004 +482

Mantova 1782 +46

Pavia 2285 +105

Sondrio 517 +33

Varese 1002 +65