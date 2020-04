A Vedano Olona maggioranza e opposizione unite e solidali nell’emergenza

Un gran bel segnale in questi giorni di emergenza arriva dalla politica vedanese.

Questa mattina è stato inviato alla stampa un comunicato firmato in modo congiunto dai consiglieri di maggioranza e opposizione, frutto di una conferenza dei capigruppo che si è svolta nella giornata di sabato.

Un comunicato a suo modo storico, che sottolinea la volontà di mettere da parte ogni contrasto e di lavorare insieme per il bene del paese in questo momento difficile per tutti.

«La conferenza dei capigruppo di sabato 4 aprile scorso ha licenziato un comunicato congiunto a firma dei due gruppi rappresentanti il consiglio comunale di Vedano Olona in cui il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, al di là delle singole appartenenze politiche, esprimono la loro vicinanza ai vedanesi in questo difficile momento esortandoli a rimanere a casa», si legge nella nota.

Maggioranza e opposizione ringraziano inoltre “tutti gli operatori in prima linea ed esprimono gratitudine per quanti stanno operando senza dimenticare la solidarietà verso quanti hanno dovuto interrompere le loro attività subendo importanti ripercussioni economiche”.

Infine, nel raccogliere il diffuso sentimento condiviso da tanti vedanesi, “tutti consiglieri senza distinzione alcuna, nello spirito di fratellanza che accomuna l’intero paese” invitano la cittadinanza a un gesto di generosità versando un contributo a uno dei due progetti di sostegno aperti:

• Progetto “Spesa a domicilio”: Fondazione Comunitaria del Varesotto, IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911, Causale: Pro Vedano Olona

• Buoni spesa: Comune di Vedano Olona, IBAN: IT40 D056 9610 8010 0000 8002 X09, Causale: Solidarieta’ alimentare

Il comunicato, a firma congiunta dei gruppi di Vedano Viva e Centrodestra per Vedano, si conclude con un invito alla collaborazione perché “solo insieme ne usciremo”.

Un gesto di grande significato e un segnale importante per tutta la cittadinanza vedanese, che può contare sullo sforzo congiunto di tutte le componenti del Consiglio comunale per affrontare queste difficili settimane.

«Sono immensamente grato ad Andrea Calò e Marco Uboldi – afferma il sindaco Cristiano Citterio – i quali a nome dei rispettivi gruppi consiliari hanno prontamente aderito alla proposta di firmare insieme questo documento, che non esito a definire storico, mettendo da parte ogni divisione e distinguo in questo delicato momento per la nazione».