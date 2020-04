Verso la Liberazione: canzoni di lotta e disobbienza per la “Festa d’aprile”

Canzoni insieme, anche se a distanza, per andare verso la festa della Liberazione. È la “Festa d’aprile” organizzata ogni anno dal Circolo Quarto Stato e dalla Casa del Popolo di Cardano, in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi.

«Anche quest’anno ovviamente sarebbe dovuto essere così. Concerti, libri, incontri, storytelling, biciclettate resistenti e cortei. L’emergenza sanitaria però ha cambiato le abitudini e le priorità di tutti noi» spiegano dal Quarto Stato e dalla Casa del Popolo. «Così abbiamo pensato, per non perdere le buone abitudini e per far sentire la nostra vicinanza ad amici e compagni, di realizzare almeno uno degli eventi in programma. Così è nata l’idea di una versione “smart” dello storytelling Canti Ribelli – La Canzone di Lotta e di Resistenza». (Foto: Anpi Cremona)

Protagonista è lo storyteller e voce di Radio Popolare Maurizio Principato, che racconterà la storia di nove canzoni che per genesi e testo sono fatte di “materiale resistente“.

«Daremo voce al tema della Resistenza e Disobbedienza. Canti legati alla Liberazione ma non solo, di artisti italiani e internazionali. Abbiamo poi contattato amici musicisti che hanno collaborato con piacere per portare la loro versione delle canzoni che Maurizio ci racconterà. In versione voce, chitarra e divano – gli HouseConcert al tempo del Covid-19. Con Artisti che sentono vicini quei canti e che hanno già collaborato con il Circolo in questi anni.

Si parte martedì 14 e si andrà avanti fino a giovedì 23 aprile, con due video al giorno sulle pagine Facebook e Instagram. Il primo, alle 11.00, con lo storytelling di Maurizio Principato, il secondo, alle 18.00, con il canto ribelle eseguito da artisti ogni giorno differenti

L’artista che aprirà, martedì 14, gli appuntamenti musicali del pomeriggio sarà Cisco, ex voce dei Modena City Ramblers, con un grande classico di Italo Calvino.

«Si chiuderà poi venerdì 24 con l’intervento dell’Anpi di Cardano al Campo per l’invito al Flash Mob a distanza promosso dall’Anpi Nazionale per il 25 aprile 2020».

«Un ringraziamento a tutti gli artisti che hanno dedicato un pò del loro tempo in questo anomalo aprile per condividere canti ed emozioni. Un enorme ringraziamento a Maurizio Principato. Una collaborazione che dura ormai da più di un anno con tutta la sua passione e professionalità. Un ringraziamento a tutti quelli che avranno piacere di seguirci in questo piccolo percorso resistente».