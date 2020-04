Vicolo dei fiori festeggia il Gruppo protezione civile Valtinella

Un pranzo per ringraziare i colleghi volontari del gruppo intercomunale della Protezione Civile Valtinella. Un’idea di Giuseppe Trupia, uno degli uomini che in queste settimane di quarantena ha lavorato per portare aiuto ai cittadini più bisognosi, pulito e sanificato le strade, prodotto e consegnato visiere protettive facciali a chi è in prima linea nel combattere il Coronavirus è tanto altro.

Così Giuseppe si è messo all’opera e da buon siciliano che non ha scordato le sue radici dopo tanti anni di residenza nel Varesotto ha coinvolto nella sua iniziativa tutti i suoi vicini di casa della corte di via Vicolo dei Fiori di Casciago. Morena, Marco, Gabriella, Franco e Roberta, Stefania insieme alla moglie e alla suocera di Giuseppe, Luisa e Concetta, si sono messi all’opera chi per cucinare una teglia di lasagne, chi per procurare del buon vino o un gustoso secondo piatto per i volontari della Protezione Civile, che hanno gradito e ringraziato per il gesto (non il primo a Casciago, dove torte e piatti speciali offerti da cittadini e cittadine sono arrivati già nelle scorse settimane nella sede del gruppo).

«Ho voluto ringraziare tutti i miei colleghi del gruppo Protezione Civile Valtinella per I’impegno e la costanza nell’affrontare l’emergenza covid – commenta Trupia -. Ho capito davvero il sacrificio e l’importanza che ha un gruppo di volontariato! Ho voluto quindi ringraziarli con un piccolo contributo coinvolgendo i miei vicini di casa. Ognuno di loro ha offerto un primo, un secondo, un contorno, torte salate, vino e addirittura posate monouso. Ringrazio da parte mia e del mio gruppo la via Vicolo dei fiori».