I vigili del fuoco a fine turno portano un “Grazie” a medici e infermieri

Un gesto di ringraziamento per chi lotta ogni giorno contro il Coronavirus e per la salute, all’ospedale di Busto Arsizio. Speciale perché arriva da altri lavoratori che lavorano duramente per il bene di tutti: a portare un “Grazie” a medici e infermieri (e ogni altra figura in ospedale) sono stati infatti i vigili del fuoco del distaccamento del Sempione di Busto/Gallarate.

Il messaggio è stato scritto su un tratto di manichetta, decorato con i colori rosso-bianco-verde ed appeso sulla cancellata dell’ospedale.

Sono andati di mattina presto, oggi, 1 aprile, prima di smontare dal turno. «Ce l’avevamo già pronta ieri, ma è stato un turno davvero pesante e non siamo riusciti prima di stamattina» confessano quelli della squadra che ha concluso la “missione”, ovviamente condivisa con tutti gli altri colleghi.

I vigili del fuoco sono passati a turni di 24 ore anziché 12, per ridurre i rischi di contagio (la squadra condivide locali in caserma ma soprattutto gli spazi ridotti dei mezzi). E le ultime 24 ore sono state impegnative, con diversi interventi tra cui l’invio dal distaccamento di Busto dell’autobotte in supporto alle squadre impegnate sull’importante incendio a Caronno Pertusella, nella zona di Saronno. Ma alla fine del turno c’era ancora la volontà di andare in ospedale, per portare il loro “Grazie” agli operatori sanitari.