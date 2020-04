“Tra Ville e Giardini” quest’anno non ci sarà, appuntamento al 2021

L’emergenza Covid-19 continua a pesare sul Paese e ad “asciugare” il calendario podistico, anche successivamente alla scadenza dello stop a ogni attività agonistica al 31 maggio deciso dalla Fidal.

A Varese, l’ottava edizione della “Tra Ville e Giardini” quest’anno non ci sarà: la manifestazione serale avrebbe dovuto andare in scena il 12 giugno, ma gli organizzatori hanno deciso di rinunciare con corposo anticipo, ritenendo che vista l’attuale situazione sanitaria un ritorno alla normalità non sarà un processo rapido, soprattutto in Lombardia, regione che più di tutte le ha pagato un prezzo enorme alla pandemia.

La decisione di cancellare la 10 km varesina, un appuntamento che in poche edizioni era diventato tradizionale a tal punto da essere ritenuto la prova introduttiva all’estate in città, è stata presa dopo settimane di difficili ragionamenti. Una scelta netta, evitando anche il possibile rinvio alla fine dell’estate o all’autunno, sia perché si andrebbe a intasare ulteriormente un calendario che si preannuncia sempre più infarcito di eventi, sia perché si andrebbe contro proprio a quel significato e a quell’atmosfera che la manifestazione si è guadagnata negli anni.

«Meglio quindi fare un passo indietro e proiettarsi direttamente verso il 2021 – dicono gli organizzatori di Ads Runner Varese – mettendo da parte risorse e idee per proporre un evento non solo all’altezza del passato, ma anche superiore, proprio per festeggiare tutti insieme quel tanto auspicato ritorno alla normalità che tutti stiamo attendendo, condividendo fianco a fianco la grande passione per la corsa. Tra Ville e Giardini tornerà, più forte ed entusiasta di prima».