Whirlpool: ripresa la produzione. Continua il confronto con la rsu sugli orari e i volumi

Dopo la ripresa della produzione, continua nello stabilimento di Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, dove lavorano circa 2000 persone, il confronto tra la rsu di Fiom, Fim e Uilm e i vertici di Whirlpool. Si è aperta infatti la trattativa sul tema degli orari e dell’organizzazione del lavoro per adeguarsi alle prescrizioni previste dal governo per la ripresa.

Per la fabbrica forni e microonde per questa settimana l’orario e le turnazioni rimangono invariate, mentre per la fabbrica frigoriferi solo per i prossimi tre giorni gli orari per le linee comandate a lavorare saranno dalle 6 alle 12.55 per i lavoratori del primo turno, dalle 13 e 25 alle 20 e 20 per quelli del secondo turno e dalle 20.35 alle 3.30 per il terzo turno. I 15 minuti di riduzione di orario, per evitare il rischio di assembramenti sul cambio turno, saranno coperti con la cassa integrazione ordinaria.

Per i processi primari (logistica in entrata, attività operative, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi) della fabbrica frigoriferi l’orario sarà dalle 6 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 21 e per il terzo turno dalle 21 alle 4.30.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, prosegue il confronto tra rsu e azienda su tema dei volumi produttivi del mese di maggio e sugli orari.