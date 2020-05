Sono 13 i tamponi positivi in più in provincia di Varese, 299 in Lombardia

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di venerdì 15 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 13 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report. Il totale è 3.335. (Foto M. Santimone per Areu)

La Lombardia conta 299 tamponi positivi in più. I risultati di oggi sono il frutto di 12.162 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 84.119.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è 276 (21 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano i ricoverati non in terapia intensiva che sono 4.705 (-113). I morti in tutta la Regione sono diventati 15.411, sono 115 persone in più dai ieri.

I 30 comuni più colpiti del Varesotto

(Dati in aggiornamento)

I casi nelle province lombarde

Bergamo 12371 +24

Brescia 14008 +60

Como 3612 +14

Cremona 6303 +18

Lecco 2599 +17

Lodi 3325 +12

Monza Brianza 5219 +37

Milano 21.966 +66

Mantova 3281 +6

Pavia 4919 +23

Sondrio 1339 +1

Varese 3335 +13