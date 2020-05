“14,5 mascherine Fippi rimangono in magazzino”

Quattordici milioni e mezzo di mascherine stoccate in un magazzino. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che ha fatto la scoperta dopo ius accesso agli atti: « “La Regione ha acquistato 18 milioni di mascherine Fippi per una spesa complessiva pari a circa € 8 milioni e alla data odierna queste mascherine giacciono in magazzino per un quantitativo di ben 14,5 milioni. Questo quanto risulta dalla risposta ad un accesso agli atti» dichiara Marco Fumagalli, capogruppo M5S Lombardia.

«Dando per scontato che le mascherine siano idonee ad un uso quotidiano e non siano ‘carta igienica’, come volgarmente l’assessore Gallera identificava delle altre mascherine ricevute dalla Protezione Civile, mi chiedo – aggiunge Fumagalli – per quale motivo le Fippi, dal costo di 0,45 centesimi, non vengano distribuite alla popolazione o vendute nelle farmacie. A meno di una truffa nei confronti della Regione queste mascherine dovrebbero essere almeno idonee per andare a passeggio, fare la spesa, in metropolitana e nei luoghi di lavoro, messi in sicurezza. Lasciarle nei magazzini mi pare un inutile spreco di risorse, mentre potrebbe essere opportuno, almeno una parte, venderle a prezzo di costo alle farmacie in modo da rifornire la popolazione. Questa giacenza nei magazzini odora dell’ennesimo ‘flop’ di Regione Lombardia, dopo l’incredibile figuraccia dell’Ospedale Fiera».