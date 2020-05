416 controlli e 54 sanzioni da parte della Polizia nel mese di aprile

Aprile per gli agenti della Polizia Locale di Ferno e Lonate Pozzolo è stato un mese decisamente intenso per il controllo del territorio: in 1175 ore di servizio, 60 turni lavorativi ricoperti da 12 agenti sono state ritirate 416 autocertificazioni, 54 persone, invece, sono state sanzionate.

«Un impegno importante – ha commentato l’Assessore alla Sicurezza dell’unione dei comuni Filippo Gesualdi – che conferma ancora una volta la qualità dei servizi di prevenzione e controllo che ha messo in campo il comandante Emanuele Mattei unitamente agli altri ufficiali, sottufficiali e agenti, a cui va il mio ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, assolutamente importante in una fase in cui i controlli erano più che mai necessari. Sicuramente il senso civico dei lonatesi e dei fernesi ha dato una grossa mano, ma l’attività svolta è stata all’insegna della collaborazione e della giusta e cortese fermezza».

«Colgo l’occasione per ringraziare, e non è mai abbastanza – continua Gesualdi – anche tutti i

volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, del nucleo di Protezione Civile Calluna e del nucleo di Protezione Civile Carabinieri in congedo per il costante impegno e la generosa disponibilità nello svolgere un importante funzione di supporto in questi delicati momenti».

Ai ringraziamenti a tutto il personale della Polizia Locale, si unisce il comandante Mattei ricordando: «Dall’8 marzo non hanno mai smesso di controllare il territorio e di come si sono posti costantemente al servizio dei cittadini. Ed ora avanti con la Fase Due».