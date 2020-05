600 richieste di PC e connessioni per la didattica a distanza alla piattaforma di TEDxVarese

Oltre 15mila accessi, 600 richieste di supporto per la didattica a distanza, oltre cento PC e tablet donati o in prestito e connessioni internet attivate, 20 scuole coinvolte, un impatto economico stimato per 60mila euro: questi i risultati raggiunti in 20 giorni da Digitale per Varese (www.digitalepervarese.it/), piattaforma realizzata da TEDxVarese, con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, l’Associazione Scuole di Varese e altri soggetti, che propone soluzioni digitali gratuite offerte da aziende, associazioni e privati cittadini con l’obiettivo di ridurre l’impatto culturale, sociale, economico dell’emergenza legata al Covid-19 sulla comunità scolastica di Varese e supportare docenti e alunni nella didattica a distanza. Dal territorio è giunta una risposta superiore alle aspettative degli ideatori dell’iniziativa, che ora sono alla ricerca di nuovi partner per poter soddisfare il maggior numero possibile di richieste

«Siamo rimasti colpiti dall’altissimo numero di richieste che abbiamo ricevuto sin dai primi giorni dal lancio della piattaforma, provenienti anche da territori diversi dalla Provincia di Varese a cui l’iniziativa è destinata» dice David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese. «Se da un lato siamo molto soddisfatti, perché questo è un chiaro segnale del valore della nostra proposta, dall’altro questo successo ci mette di fronte al fatto che il percorso verso una didattica a distanza davvero accessibile a tutti è ancora lungo. Le richieste che riceviamo ci raccontano i bisogni delle famiglie – di dispositivi, di connessione, di supporti – e noi vogliamo fare di più insieme ai partner già coinvolti sul progetto e a nuove realtà che vorranno contribuire».

Al momento del lancio avvenuto il 13 aprile, la piattaforma Digitale per Varese metteva a disposizione circa cento computer e un servizio di attivazione di connettività: quindici laptop sono stati messi a disposizione in prestito gratuito dal team TEDxVarese stesso; cinquanta – tra computer e laptop – sono stati donati dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra. L’azienda di telecomunicazioni e internet service provider EOLO ha messo a disposizione un team di installatori pronto a operare in tutto il territorio provinciale per portare connettività internet altamente performante gratis per sei mesi via radio.

La piattaforma, in costante aggiornamento, prevede campi specifici per la richiesta o l’offerta di servizi e soluzioni.

«Le reazioni sono state numerose non solo per le richieste, ma anche per le offerte di supporto e sostegno, giunte non solo da nostri partner di lunga data – che ringraziamo per il percorso che continuano a fare insieme a noi – ma anche da nuovi soggetti e da singoli cittadini. In un periodo di difficoltà, percepire un forte desiderio di fare del bene agli altri ci rassicura e ci dà l’entusiasmo per metterci ancora al lavoro, per affinare questa iniziativa e per idearne di innovative, cercando di sensibilizzare anche i policy makers, alla luce dei nuovi bisogni che l’emergenza Covid-19 ha creato e creerà» ha concluso Mammano.

Per dare il proprio contributo all’iniziativa è possibile segnalare la propria disponibilità qui.