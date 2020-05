Novità per l’ufficio passaporti della questura

A partire dal 18 maggio 2020, la presentazione delle istanze di rilascio del passaporto e delle dichiarazioni di accompagnamento per minori, dovrà avvenire esclusivamente con la prenotazione attraverso il sito internet: https://passaportionline.poliziadistato.it/, per prenotare ora, data, luogo e

per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.

Per le sole urgenze adeguatamente e debitamente comprovate (allegando documentazione che ne attesti l’urgenza), la modalità di accesso diretto agli uffici sarà comunque possibile durante l’orario d’apertura dello sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura di Varese (a numero limitato), previa richiesta di un appuntamento all’indirizzo di posta elettronica certificata: uffpassaporti.quest.va@pacps.poliziadistato.it , fornendo anche un numero di telefono cellulare – se possibile – e sarà cura dell’Ufficio dare tempestivo riscontro. Invitiamo tutti gli utenti a non ingolfare gli uffici con richieste di urgenza, se non per effettive ed improcrastinabili situazioni emergenti.

Il ritiro del passaporto richiesto, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, sarà possibile effettuarlo nei giorni di: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ritirando il numero di prenotazione direttamente all’ingresso della Questura.