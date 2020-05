In bici, a piedi o sul divano: ecco cosa fare nel weekend

Con questo weekend salutiamo Maggio e ricordiamoci sempre le misure di sicurezza anche durante passeggiate e all’aria aperta. Nuvole e aria più fresca caratterizzeranno il tempo del fine settimana.

METEO

Nuvole e aria fresca nel weekend. Il bel tempo estivo subirà un abbassamento delle temperature con l’arrivo di aria più fresca – Leggi le previsioni

TEMPO LIBERO

BRUSIMPIANO – Quattro passi alla scoperta della cascata del Trallo. Una passeggiata non impegnativa immersa nei boschi della Valceresio adatta a tutta la famiglia – Leggi l’articolo

ALTO MILANESE – Il campo di facelia amico delle api nel Parco Alto Milanese. Il terreno si trova all’interno della zona agricola del parco ed è coltivato a facelia. Si può ammirare ma non calpestare perchè è una risorsa ambientale importante per api, bombi e altri insetti utili – Leggi l’articolo

BESANO – Rocce, bosco e panorama: il sentiero mineralogico. Una piacevole escursione di pochi chilometri che si snoda nel bosco sul versante italiano del sito Unesco del Monte San Giorgio – Leggi l’articolo

PISTE CICLABILI – Pedalare nel verde, le più belle piste ciclabili della provincia di Varese. Sono tante le piste ciclabili in provincia di Varese. Ecco 8 itinerari scelti per voi, tra specchi d’acqua, prati verdeggianti e piccoli borghi – Leggi l’articolo

TURISMO – Gite, tuffi e bicicletta: tante proposte per il “ponte” di inizio giugno. Molti avranno a disposizione un weekend lungo da sfruttare per una bella gita (in Lombardia). Ecco qualche spunto per scegliere una passeggiata in luoghi non proprio “battuti” – Leggi l’articolo

TURISMO – Scoprire la Lombardia in bicicletta, le ciclabili tra laghi e montagne. Alcuni tra gli itinerari ciclabili più suggestivi della regione. Sentieri e piste ciclabili che toccano paesaggi unici tra specchi d’acqua, boschi e montagne – Leggi l’articolo

MUSEI

VARESE – Un’immersione nell’arte contemporanea e nella natura, riapre Villa e collezione Panza. La villa riapre al pubblico con le sale allestite come le volle il Conte Giuseppe Panza e con la possibilità di vivere il grande parco e le opere di Land Art – Leggi l’articolo

SACRO MONTE – Riaprono i Musei. Quattro giorni di visite dal 30 maggio al 2 giugno e poi orari ordinari – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del tessile riapre la mostra per i 50 anni dello Statuto dei lavoratori. La mostra della Cgil sulle lotte del movimento sindacale varesino resterà aperta fino al 31 maggio – Leggi l’articolo

LIBRI

LIBRI – Da Umberto Eco a Marco Belpoliti: Doppiozero regala 23 libri. La rivista culturale – e casa editrice – ha un catalogo di 80 libri scaricabili. 23 sono gratuiti, tra Umberto Eco, Marco Belpoliti e tanti altri – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Il concorso Giallo Ceresio alla stretta finale: tre settimane per la consegna delle opere. C’è tempo fino al 12 giugno per partecipare alla seconda edizione del concorso letterario – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Vi piace leggere? Giallo Ceresio sta cercando proprio voi. Il Comitato organizzatore del concorso è alla ricerca di appassionati di lettura (e in particolare di gialli) che possano dare una mano nella fase di selezione delle opere – Leggi l’articolo

TEATRO

BESNATE – TRADATE – “Il teatro nei cortili” si adegua: da “Fatto in casa” a “On the road”. L’associazione teatrale Oplà rilancia la sua attività con due rassegne di teatro per famiglie “a domicilio”. Dal 30 maggio – Leggi l’articolo

EVENTI

La mototerapia torna a Busto Arsizio nel weekend. Vanni Oddera, Campione mondiale di motocross free style, tornerà a portare gioia ai bambini malati nel weekend. Ecco come seguire gli appuntamenti – Leggi l’articolo