Abbandona sacchi nel bosco a San Macario, beccato dalla fototrappola

610 euro di multa e l’obbligo di ripulire. È questa la sanzione a carico di uno “zozzone” che a Samarate ha abbandonato rifiuti nel bosco, ma è stato pizzicato dalla “fototrappola”, vale a dire dalla macchina fotografica automatizzata che entra in funzione quando qualcuno entra nel raggio d’azione.

«Nonostante vigesse l’obbligo di restare in casa, l’inciviltà di qualcuno ha preso il sopravvento. Per sua “sfortuna” l’attività di monitoraggio, attraverso l’uso di fototrappole, era (ed è tutt’ora) in atto sul territorio comunale» racconta il sindaco Enrico Puricelli. «Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy».

È il secondo caso in cui, grazie alla fototrappola, si arriva a mettere una persona di fronte alla propria responsabilità: qualche mese fa era toccato ad un samaratese “doc”, questa volta è stato beccata una persona di origine straniera, che abita in zona e ha pensato di disfarsi di un carico di sacchi di rifiuti nel bosco di San Macario.

«Ringrazio Protezione Civile e Polizia Locale per il loro lavoro. Considerando soprattutto che, in questi ultimi mesi, sono stati impegnati su diversi fronti. Monitorare i nostri boschi necessita impegno e costanza …a volte, anche fortuna. L’attenzione è alta. La difficile battaglia contro l’abbandono dei rifiuti continua».

Nei giorni scorsi, riprendendo una segnalazione della pagina Bacheca Civica Samarate, avevamo raccontato la recrudescenza in periodo di lockdown dell’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (la foto in questo articolo si riferisce proprio ai materiali segnalati nei giorni scorsi.