Addio a Vincenzo De Bernardi, per 20 anni presidente dell’Aia di Busto Arsizio

Nella notte è scomparso Vincenzo De Bernardi, presidente della sezione locale dell’Aia (Associazione italiana Arbitri) dal 1992 al 2012. Lo ricordano con affetto il figlio Diego e l’associazione 100 anni di Pro che gestisce il museo della Pro Patria all’interno dello stadio Speroni. Vincenzo era un grande tifoso dei biancoblù.

Ci sono notizie tristi che non si vorrebbero mai dare, purtroppo nella notte ci ha lasciato un grande amico della nostra associazione, Vincenzo De Bernardi. Vincenzo negli anni è stato una persona che dietro le quinte ci ha sempre sostenuto e incoraggiato! Ha sempre arbitrato in ogni edizione del nostro daghidaponta e con la sua generosità ci ha sempre spinto ad organizzare eventi a scopo benefico! Non abbiamo le parole giuste, semplicemente lo vogliamo ricordare sorridente con il nostro capitano Tramezzani, suo figlio Diego e Lele ad una delle tante nostre iniziative che aveva contribuito a rendere unica. Ci stringiamo alla famiglia abbracciandoli virtualmente. Ciao amico nostro, fai buon viaggio!