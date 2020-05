Adempimenti ambientali e gestione rifiuti, i seminari della Camera di Commercio

Un ciclo di seminari interattivi online su alcuni dei principali adempimenti ambientali in tema di gestione dei rifiuti. Prende il via nei prossimi giorni grazie alla sinergia tra Camera di Commercio e Unioncamere Lombardia.

Il primo appuntamento è per mercoledì 3 giugno, quando si terrà il webinar “Il Regime delle Autorizzazioni Ambientali”.

L’occasione per approfondire le modalità di riesame e rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale così da fornire alle aziende un quadro completo sulle procedure per gestire, nel modo più corretto, gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Sarà poi la volta di lunedì 8 giugno: quel giorno è in programma un incontro online su “Il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti Cartacei”. Si parlerà dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Qualche giorno ed eccoci a giovedì 11 giugno: in quella giornata si parlerà di “Rifiuto e Sottoprodotto”. Verrà fornito un quadro introduttivo della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto e al regime dei sottoprodotti. Questo per aiutare l’impresa a individuare le concrete possibilità di trasformazione del rifiuto in prodotto. Il ciclo si chiuderà mercoledì 17 giugno con un webinar sulla “Banca Dati F-Gas”. Il seminario online vuole illustrare la normativa sulla banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti Fgas, ma anche il funzionamento del sistema telematico che consente la trasmissione delle informazioni.

Tutti gli appuntamenti si terranno tra le 9.15 e le 13.15 e saranno a partecipazione gratuita, con iscrizione online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it.