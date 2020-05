ADR Spa di Uboldo dona per la comunità 100 saturimetri a Saronno Servizi

Nel Saronnese continua la solidarietà da parte di imprenditori che, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, dimostrano di essere vicini alle proprie comunità attraverso concreti gesti di beneficienza. È il caso della ADR Spa di Uboldo, azienda che dal lontano 1954 produce assali fissi e sterzanti e che ha 15 sedi sparse in giro per il mondo con oltre 1000 dipendenti e un fatturato annuo di 180 milioni di euro (2016).

L’azienda ha donato a Saronno Servizi un’intera fornitura di 100 saturimetri, importati da una propria filiale cinese. L’obiettivo è quello di creare una collaborazione tra pubblico e privato ai fini di sostenere la prevenzione e la cura della salute pubblica.

Saronno Servizi sta avviando in questi giorni la distribuzione dei saturimetri ricevuti da A.D.R. nelle farmacie e negli impianti sportivi comunali della città di Saronno allargando la donazione ai comuni soci che comprendono le cittadine di Uboldo, Gerenzano, Origgio e Solbiate Olona.

Grazie a questa donazione sarà allargata, per tutti i comuni coinvolti, la possibilità di effettuare l’automonitoraggio dei pazienti potenzialmente contagiati da Covid 19. L’emergenza sanitaria COVID-19 ha infatti aumentato fortemente la richiesta sul mercato di “saturimetri”, strumenti utili per misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue, molto importanti per la gestione domiciliare dei pazienti con sospetta o accertata infezione da virus.

«È con grande piacere che effettuiamo questa donazione a Saronno Servizi, perché riteniamo che in questo momento così difficile sia importante stringersi intorno alla nostra comunità locale, per poter unire le forze nella battaglia contro il virus – ha dichiarato Giovanna Raddrizzani, responsabile di A.D.R. Group S.p.A. “Ringraziamo di cuore il management di A.D.R. per questa donazione, che arriva proprio in un momento di grande difficoltà a reperire materiali e sussidi utili per la prevenzione verso questo terribile virus” – ha commentato Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.p.A. “Siamo convinti che questo grande spirito di solidarietà e collaborazione tra imprenditori ed enti locali sia una grande eredità che l’emergenza Coronavirus lascerà a tutti noi».