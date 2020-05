Adriana va in pensione, l’affettuoso saluto del consiglio comunale

Un saluto intenso e commovente, quello tra il sindaco di Crosio Della Valle Marco Bortolussi e Adriana Marcolli storica dipendente dell’anagrafe che oggi, sabato 30 maggio, dopo 35 anni di servizio lascia il lavoro e va in pensione. «Malgrado le restrizioni e le difficoltà del momento non abbiamo voluto farle mancare il saluto e l’affetto di tutto il consiglio comunale», spiega il primo cittadino.

Ad Adriana è stata consegnata un’affettuosa lettera: ” Cara Adriana, ci sembra incredibile doverti salutare per davvero.

Gli avvenimenti imprevisti degli ultimi mesi hanno scombinato la solita routine, ma il tempo è passato comunque e oggi è arrivato finalmente questo giorno per te tanto importante.

Vogliamo ringraziarti per la dedizione che in questi anni hai dimostrato nei confronti del Comune, dei cittadini di Crosio e delle numerosissime Amministrazioni che hai visto susseguirsi.

Ci mancherà poterti chiedere le date di nascita, compleanno, matrimonio di ogni persona che a te si è rivolta per qualsivoglia tappa fondamentale della propria vita.

Sapendoti in ufficio non temevamo il blackout dei computer, perché eri tu il nostro archivio vivente.

Da domani si apre per te un nuovo capitolo; nelle pagine che scriverai sarai lontana da referendum, prefetture e telefoni impazziti… anche se, ne siamo quasi certi, almeno un pochino ti mancheranno.

Cara Adriana, ti auguriamo di cuore di essere felice. Buona Pensione!”