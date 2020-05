Agenda, il passaparola virtuale per promuovere la tua iniziativa

Il momento che stiamo vivendo ci ha messo a dura prova e ha modificato profondamente le nostre vite: sono cambiati i ritmi, sono cambiate le abitudini. Ciononostante è rimasta una grande voglia di fare, di ripartire.

Stai organizzando un evento online? Hai in programma un’iniziativa particolare come lezioni di yoga via internet, corsi online in diretta, consegne a domicilio di dolci, gelati o libri?

Fai sapere quello che fai e che offri, promuovi la tua iniziativa con l’agenda di VareseNews.

Si tratta di uno spazio disponibile da sempre, dedicato principalmente alle iniziative proposte sul territorio: incontri, corsi, spettacoli, mostre, seminari, fiere.

A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, abbiamo deciso di creare nuove categorie e proporre questo spazio a chiunque voglia promuovere la propria iniziativa che sia essa di tipo culturale, didattico o ludico-sportivo.

Alcune delle nostre collaborazioni:

Noi mettiamo a disposizione lo spazio virtuale, tu la tua creatività. Per info su modalità di adesione potete scrivere a marketing@varesenews.it.