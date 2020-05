Agevolazioni sulle tariffe scolastiche del Comune di Castellanza

Il Comune di Castellanza nell’ambito dell’assistenza scolastica, concede ai nuclei familiari residenti a Castellanza agevolazioni sulle tariffe.

Le famiglie residenti, con minori, possono accedere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate per l’anno scolastico 2020/2021 per i seguenti servizi presenti nelle scuole sotto indicate:

retta di frequenza servizio nido d’infanzia e quota di frequenza asilo nido comunale, gestito in concessione da ACOF (nidi P. Soldini e Don G. Tacchi); retta di frequenza scuola dell’infanzia (scuole convenzionate L. Pomini e E. Cantoni);

retta di frequenza sezione primavera (scuole convenzionate L. Pomini e E. Cantoni);

mensa scuola primaria (A. Manzoni e E. De Amicis) ;

servizio doposcuola scuola primaria ( A. Manzoni e E. De Amicis);

mensa scuola secondaria di primo grado (L. Da Vinci).

Considerata la situazione determinata dall’emergenza in atto a causa della pandemia è stata predisposta una modalità di presentazione delle richieste on-line come di seguito indicato.

Le famiglie interessate all’ottenimento della prestazione sociale agevolata possono fare domanda per l’anno scolastico 2020/2021 dal 04/05/2020 al 18/07/2020 compilando la seguente documentazione:

• domanda su apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.castellanza.va.it indicando il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con scadenza 31/12/2020 (compilare un modulo per ogni minore per il quale si richiede la riduzione)

• autorizzazione all’invio dei dati alla Guardia di Finanza – Comando di Busto Arsizio; (compilare un solo modulo per famiglia);

• copia documento d’identità del genitore richiedente (documento obbligatorio per la validità della domanda).

I moduli compilati devono essere inviati a agevolazione@comune.castellanza.va.it

Le famiglie per poter accedere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate devono essere in possesso di attestazione ISEE pari o inferiore a € 10.000,00.

E’ possibile inoltre fare richiesta di prestazione sociale agevolata nel caso di:

• nucleo familiare con due figli inseriti contemporaneamente alla scuola dell’infanzia e/o alla sezione primavera e in possesso di attestazione ISEE superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 20.000,00;

• nucleo familiare composto da 3 o più figli e in possesso di attestazione ISEE superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 20.000,00;

Il riconoscimento della tariffa agevolata avviene con provvedimento del Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande.

“L’emergenza sanitaria, che in tanti casi ha portato a stravolgere lo stile di lavoro, avrebbe potuto rendere più complicate le procedure abituali di cui si servono le famiglie per accedere ad alcuni servizi, quali la richiesta di sgravi e la Dote scuola – spiega il Consigliere Delegato all’Istruzione Rosangela Olgiati -. L’Ufficio Istruzione, invece, in questa circostanza non si è fatto scoraggiare ed è stato capace di riorganizzarsi non solo rendendo possibili le varie procedure, ma addirittura rendendole più agili, più efficienti e facilmente accessibili a tutti. Anche questo è un supporto concreto alle famiglie che possono così continuare ad usufruire dei servizi messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per venire incontro a varie esigenze che, in questo difficile momento, risultano ancora più acute”.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione al n. 342 1922693 e/o tramite mail a: scuola@comune.castellanza.va.it