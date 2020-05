Animali domestici: perché scegliere un uccello e come prendersene cura

Decidere di avere un animale domestico può inizialmente spaventare. Quando però si vive l’esperienza ci si accorge che è qualcosa che cambia la nostra vita e che difficilmente ci fa pentire. Che sia un cane, un gatto, un criceto, un pesciolino rosso o un uccello si tratta sempre di un essere che ci insegnerà qualche cosa di importante.

Gli animali domestici più diffusi sono sicuramente i mammiferi, che comprendono quindi cani, gatti, roditori, conigli o cavalli. Al secondo posto troviamo gli uccelli tra i quali i più comuni sono cocorite, pappagalli, ara, cacatua, colombe, galline, galli, anatre, diamanti mandarini.

Se decidiamo di procedere su quest’ultima strada ci occorre sapere come prendersi cura al meglio di questo animale.

Le informazioni più importanti da conoscere

Estremamente socievoli per natura, gli uccelli hanno bisogno di compagnia e di interazione costante, e devono essere educati, al pari di cani e gatti. Questi animali sono adatti sia a stare dentro casa che nel nostro giardino, specialmente se si parla delle galline.

La prima cosa da fare quando si prende un uccello è scegliere accuratamente una specie, e studiarla fino in fondo, per capire quali sono le sue esigenze ed essere preparati quando l’accoglieremo in casa. Chiaramente è fondamentale pensare ad uno spazio appropriato per loro, così da garantirgli movimento e comfort. La tipologia di gabbia dovrà essere adatta sia alle dimensioni, sia al numero degli uccelli che decidiamo di prendere. Anche la forma deve essere studiata in base alla razza, e bisogna sempre evitare di sistemare la gabbia vicino al condizionatore o ai termosifoni.

Altre dritte utili per prendersi cura degli uccelli

Come già anticipato è possibile ospitare gli amici uccelli anche nel nostro giardino, ma in questo caso è necessario incoraggiarli a venire e a restare. La pozza d’acqua è sempre un buon incentivo, così come le fontanelle e i distributori di nettare per i colibrì. Ma per il mangiare? I nostri amici a due zampe necessitano di cibi altamente digeribili e ricchi di sodio, calcio, fosforo e vitamine, con un apporto proteico pari a circa il 12% della dieta. Quando si è in dubbio su cosa scegliere è sempre meglio affidarsi agli esperti di settore, e comprare del cibo di qualità nella sezione veterinaria di una farmacia, anche online.

Chiudiamo la nostra piccola guida con delle informazioni sull’igiene e la salute: è importante sempre tenere puliti gli ambienti dedicati ai nostri uccelli ed imparare anche a conoscere i segnali che ci danno sul loro stato di salute. La maggior parte degli uccelli mostra gli stessi sintomi in caso di temperature estreme alte o basse, ed è necessario cercare di rimediare il più velocemente possibile per evitare di far star male il volatile.

Prima di prendere un uccello, dunque, occorre fare attenzione. È sempre meglio non farsi trovare impreparati, perché ogni animale domestico richiede delle cure particolari, e gli uccelli non fanno eccezione.