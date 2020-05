ANPI Canegrate e Parabiago in lutto per la scomparsa di Rina Ferrè

Lutto per le sezioni ANPI di Canegrate e Parabiago, per la scomparsa di Rina Ferrè, staffetta partigiana deceduta nella scorsa.

Rina, canegratese poi trasferita a Busto Garolfo, è sempre stata punto di riferimento per la resistenza nei comuni di Canegrate, Parabiago e Busto Garolfo. E’ stata decorata con la “Medaglia della Liberazione” dal Ministero della Difesa nel 2016 in occasione del 70° anniversario della Liberazione.

«Ricordiamo una delle sue ultime presenze pubbliche, lo scorso anno in occasione della presentazione del libro “Passami il testimone” redatto a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale di via 4 Novembre, scuola Media “Rancilio” di Villastanza, avvenuta presso la biblioteca di Parabiago il 2 maggio 2019 – così una nota dell’ANPI di Canegrate e Parabiago – . Rina, sempre disponibile a raccontare la sua esperienza e a testimoniare il diritto alla libertà che, come amava ripeter, va sempre custodito con impegno personale per evitare che ci venga negato. Ciao Rina e grazie per averci ridato la nostra libertà. Ora e sempre Resistenza. Renderemo gli onori a Rina Ferrè martedì 19 maggio alle ore 14 al cimitero di Canegrate».