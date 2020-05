Antinfortunistica, fai da te e giardinaggio? Lineonline.it, gli specialisti dal ‘74

Chi vuole la qualità dei top brand spesso pensa di dover sacrificare la convenienza. Questo perché ancora non conosce la proposta di Lineonline, dal ‘74 specialista in antinfortunistica, fai da te e giardinaggio. Su www.lineonline.it c’è l’eccellenza dei brand leader, coniugata con prezzi imbattibili. Il binomio riguarda l’offerta dell’e-commerce, che conta migliaia e migliaia di prodotti, tra cui scarpe antinfortunistiche, tagliaerba, generatori di corrente eccetera.

E questo senza contare il reso gratuito per i prodotti dell’abbigliamento, la sicurezza di transazioni prive di rischi e la serenità di poter contare su un servizio clienti preparato e disponibile. Tutto in un click, restando comodamente sul proprio divano.

Lineonline Cofra e tanti altri top brand, dalle scarpe antinfortunistiche all’abbigliamento professionale

I negozi tradizionali vengono spesso sconfitti dalla competitività espressa dagli operatori digitali. Lineonline.it è tra i più apprezzati, e a dimostrarlo sono i dati di vendita: ad ottobre 2018 ha superato la soglia di 20 mila ordini al mese (con una media di circa 700 al giorno).

Nonostante sia una realtà giovane, Lineonline.it si è imposto per il valore della sua proposta e la professionalità dell’assistenza clienti. È da anni leader nel settore antinfortunistico, in particolare per quanto riguarda scarpe e abbigliamento da lavoro.

Nell’offerta figurano anche prodotti per la pulizia della casa, barbecue, stufe a pellet, utensili ed elettroutensili e tantissimi prodotti per la cura del giardino. Un ricco catalogo composto dai brand top di gamma proposti ai migliori prezzi del mercato.

Scorrendo la proposta troviamo, ad esempio, idropulitrici Lineonline, trattorini tagliaerba, decespugliatori, motoseghe, scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro (pantaloni, felpe, maglie, gilet, alta visibilità, giacche). E ciò senza contare i tantissimi elettroutensili e prodotti per il fai da te, tra cui trapani avvitatori, saldatrici inverter, compressori, generatori di corrente, smerigliatrici, eccetera.

Vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, l’e-commerce ha introdotto nella sua offerta mascherine di protezione in spedizione rapida: mascherine chirurgiche da 0,50 euro (+IVA) e mascherine FFP2 da 4,91 euro (+ IVA).

Customer care altamente qualificato in ogni fase di vendita

L’offerta di Lineonline.it si compone di cinque sezioni: Scarpe antinfortunistiche, Abbigliamento da lavoro, Casa, Giardino, Elettroutensili & fai da te.

Lineonline.it si distingue anche per l’eccellente servizio di assistenza. Lo staff, attento e professionale, segue il cliente già da prima dell’acquisto, aiutandolo a riconoscere il prodotto che meglio s’adatta alle sue esigenze. Nel post-vendita, il team di supporto risponde puntualmente ad ogni richiesta.

Dettagli sull’offerta, le condizioni di vendita e i contatti del customer care sono su www.lineonline.it.