Ariele Frizzante e il cane Fric: “È iniziata la fase 2”

Inizia la Fase 2 e Ariele Frizzante e il cane Fric decidono di viverla con grande maturità: finalmente possono uscire di casa, fare una bella passeggiata sul lungolago e il primo bagno di stagione. Nonostante le raccomandazioni infatti, Fric decide di buttarsi in acqua, lasciandosi alla spalle la quarantena. Nel frattempo, resta convinto che questa pandemia mondiale sia scoppiata per colpa dei postini. Ariele Frizzante riuscirà a fargli capire che non è così?

