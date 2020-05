Arrivano altri forti temporali, scatta una nuova allerta

Pioggia, fulmini e tanta acqua. Il copione di ieri sera che ha portato a danni e allagamenti rischia di ripetersi nelle prossime ore. È la protezione civile di Regione Lombardia a prevederlo, diffondendo una nuova allerta meteo per le prossime ore. Un allarme che, però, prevede rischi potenziali meno elevati rispetto a quelli di ieri.

“Venerdì 15 si prevedono ancora precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale, con riattivazioni più probabile a più riprese su Alpi, Prealpi e settori orientali di Pianura” si legge nella nota del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali nel quale si puntualizza che “non sono esclusi tra il pomeriggio e le prime ore di sabato 16 locali fenomeni di forte intensità“. Generalmente comunque si prevede una “tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni in serata e ad un graduale esaurimento a partire dai settori sudoccidentali della regione; ancora fenomeni precipitativi sparsi sui restanti settori, in particolare settori alpini, prealpini e parte di alte pianure”.

Poi “dal mattino di sabato 16 maggio e per gran parte della giornata su fascia alpina, prealpina e settori adiacenti di alte pianure, previste ancora precipitazioni mediamente deboli, sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sui restanti settori di Pianura e Appennino precipitazioni meno probabili nella prima parte della giornata, da metà pomeriggio-sera deboli sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Dalla tarda serata precipitazioni tendenti ad esaurirsi a partire dai settori settentrionali della regione”.

Per quanto riguarda il Varesotto la previsione di rischio è la stessa sia per la zona di Prealpi e Laghi che per quella della pianura: codice giallo di moderata criticità per i rischi idrogeologico, idraulico, temporali forti e di vento forte. L’allerta idraulica scadrà allo scoccare della mezzanotte tra venerdì e sabato mentre per tutte le altre bisognerà aspettare altre 24 ore. Per tutte le previsioni per i prossimi giorni clicca qui.