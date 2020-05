Aurelio Filippini nominato nel Comitato di Bioetica dell’Istituto superiore di Sanità

Cinque componenti scelti dall’Istituto Superiore di sanità per costituire il gruppo di Bioetica Covid-19 che si occuperà della pandemia.

In rappresentanza della Federazione nazionale degli Ordini infermieristici è stato nominato Aurelio Filippini, il Presidente dell’Opi Varese , in questi mesi impegnato all’ospedale di Varese a capo della squadra dei “tamponatori”.

I cinque, tra cui professori universitari di Padova, Torino e Roma, dovranno definire le linee guida per la certificazione di morte per Covid, piuttosto che altri compiti assegnati dal Governo all’ISS per la gestione della pandemia.

Soddisfatto per la nomina Aurelio Filippini: « Continuo il mio impegno in ospedale ma ho accettato con entusiasmo questo incarico perché è un impegno in cui credo molto».