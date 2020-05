Avvicendamento tra primari: Dentali rimane a Varese e Guasti va a Luino

Dopo aver gestito l’emergenza coronavirus con la vasta area “MAICovid” ( tre reparti e due terapie intensive) il professor Francesco Dentali rimane all’ospedale di Varese per proseguire la direzione di un reparto definito “Medical Center” al quinto piano del monoblocco. A gestire il suo reparto a Luino arriva la professoressa Luigina Guasti.

Nella riorganizzazione del monoblocco non più “intasato” dai pazienti Covid, l’Asst Sette Laghi, come anticipato dal direttore generale Bonelli, manterrà un centinaio di posti suddivisi in area internista e area chirurgica per pazienti positivi al tampone.

Al quinto piano, invece, verrà ricatto un reparto di un centinaio di letto a supporto del pronto soccorso, di area internista per abolire definitivamente la barellaia dei giorni più congestionati. E sarà proprio il professor Dentali a dirigerlo: «L’emergenza Covid-19, portando ad istituire la Medicina ad Alta Intensità per offrire percorsi adeguati ai pazienti accelerando nello stesso tempo il turnover per ampliare al massimo la capacità ricettiva, ha offerto una soluzione ulteriore anche per la gestione di tutti i pazienti di Pronto Soccorso che si innesta perfettamente sul modello del Quick Door Point. Da qui l’avvio dell’istituzione di un Medical Center, evoluzione della MAI per la piena entrata in funzione del Quick Door Point».

L’incarico ha costretto a rivedere anche la gestione del Confalonieri dove il primario della Medicina luinese sarà sostituito dalla responsabile della Medicina 1 del Circolo: « La decisione di portare una professionista come la Prof.ssa Guasti all’Ospedale di Luino, d’altro canto, prosegue il nostro impegno per la valorizzazione degli ospedali spoke. La funzionalità dei presidi spoke, come Luino, è fondamentale affinché Varese possa svolgere il proprio ruolo di Hub in risposta alle emergenze e alle patologie più complesse».

«Quando le competenze universitarie – interviene il Rettore dell’Insubria Angelo Tagliabue – sono messe al servizio della salute dei cittadini in modo operativo si fa un buon lavoro. Non posso che essere orgoglioso del ruolo svolto dai nostri professori medici, in stretta collaborazione con tutto il personale ospedaliero e con il coinvolgimento dei giovani specializzandi. Hanno saputo affrontare l’emergenza con grandi capacità organizzative e idee originali, creando il modello virtuoso che si consolida oggi».