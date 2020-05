Banco Bpm Sport Management, il presidente Tosi guarda al futuro

La pallanuoto, così come il resto delle discipline sportive, è fermo e il campionato andrà verso una chiusura anticipata, così come richiesto dalle squadre della serie A1 maschile.

Bisogna però iniziare a pensare al futuro e in casa Banco Bpm Sport Management arrivano importanti dichiarazioni da parte del presidente Sergio Tosi in merito all’attività dei Mastini: «Nei prossimi giorni faremo una call con i nostri atleti, perché anche noi siamo in attesa della pubblicazione, da parte del ministero dello sport, delle linee guida e dei protocolli igienico-sanitari per la riapertura degli impianti sportivi. Aspettiamo dunque l’ufficialità poi sarà nostra cura comunicare ai tesserati come si chiuderà la stagione, al di là del campionato di serie A1 che è già stato dichiarato come concluso dalla Fin, e per iniziare a decidere insieme del da farsi sul futuro».