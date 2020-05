Banco “Nonsolopane”: nell’emergenza Covid aiutate 200 famiglie

Cresce il bisogno sociale ed economico tra le famiglie di Varese. Tra marzo e aprile il Banco di Solidarietà Nonsolopane onlus ha sostenuto con il pacco alimentare circa 200 famiglie, 115 contattate dai referenti della onlus, le restanti attraverso Caritas parrocchiali e servizi sociali comunali.

«Il dato sintetico che emerge – sottolineano i responsabili di Nonsolopane onlus – è quello di un bisogno sociale ed economico accresciuto, un centinaio di famiglie della nostra zona che prima di questa crisi non avevano mai domandato un aiuto, ora sono state costrette a farlo».

Nel frattempo continua la raccolta di cibi a lunga conservazione nei supermercati cittadini aderenti all’iniziativa promossa dal Comune di Varese che ha raggiunto quasi i 30 quintali a cui ne vanno sommati altri 12 ritirati presso i supermercati Tigros di via Lazio a Varese e Buguggiate. Questi quantitativi hanno permesso di sostenere concretamente oltre 100 famiglie, di cui 65 indicateci dallo stesso Comune di Varese.

Dal 10 marzo la sede dell’associazione Banco di Solidarietà Nonsolopane onlus.

di via Monte Santo è chiusa. Il magazzino di Masnago è divenuto così la momentanea “nuova sede”, i pacchi sono diventati standard e più corposi, il numero dei volontari è aumentato, sia per lo stoccaggio delle merci che per la preparazione dei pacchi e il ritiro dei generi alimentari nei vari punti vendita.

Continua la collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile, a cui l’associazione si “appoggia” per le consegne a domicilio.