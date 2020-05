Barcaro: “Migliaia di mascherine non consegnate. E la maggioranza ci ha negato il question time”

«Volevamo portare il tema in Consiglio, ma il presidente Gerardo Locurcio ce lo ha negato». La denuncia è di Alberto Barcaro, esponente della Lega nel Consiglio di Somma Lombardo e futuro candidato alla carica di sindaco. Barcaro ha voluto portare alla ribalta alcuni ritardi nelle consegne delle mascherine, alcune non ancora arrivate.

«Il sindaco Bellaria – ha dichiarato il consigliere leghista – aveva annunciato in un video di inizio aprile che Regione Lombardia ne aveva inviate troppo poche, ma che grazie alla donazione di Spes sarebbero arrivati alla cifra desiderata, pari a due mascherine per nucleo famigliare. A oltre un mese di distanza, la Regione ne ha consegnate 16200 in tre date diverse, il 16 Aprile, il 27 Aprile e il 6 Maggio. Ma tante famiglie ancora non le hanno viste».

Il consigliere Alberto Barcaro

Barcaro afferma di aver messo a disposizione dei sommesi un indirizzo mail per le segnalazioni: «Da sabato 9 maggio ho ricevuto 47 mail da parte di famiglie che non avevano ricevuto nessuna mascherina. Dopo questo, e dopo che diversi cittadini si sono lamentati sui social, l’assessore preposto ha cominciato a farle distribuire dalla Polizia Locale».

E aggiunge che la consigliera Laura Besnate (FI), residente in un condominio che non aveva ancora ricevuto le mascherine, le ha ricevute quest’oggi: «Le hanno portato un sacco e le hanno chiesto di distribuirle».

«I problemi nelle consegne e i ritardi sono comprensibili» ha detto Barcaro. «Ma allora perché negarci la possibilità di parlarne in Consiglio?». Nella lettera di risposta, il presidente Locurcio ha affermato che «non avendo gli stessi le caratteristiche previste dal punto 1 dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, non potranno essere accolti né discussi secondo la vostra richiesta e la procedura prevista», e che «si potrà successivamente, in altra occasione di riunione del Consiglio Comunale, utilizzare le altre modalità previste dal suddetto regolamento».

Il Consiglio è previsto per mercoledì 13 maggio alle ore 21, ovviamente a porte chiuse e attraverso le piattaforme digitali.