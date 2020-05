Bellaria: “La fase 2 richiede la responsabilità di ciascuno di noi”

A due giorni dall’inizio della fase due il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, si appella al senso di responsabilità dei suoi concittadini: «Lunedì inizierà la fase due, ma non è un “liberi tutti”. Questa fase richiede la responsabilità di tutti, comportiamoci responsabilmente».

Cosa riaprirà lunedì 4 maggio? Innanzitutto la piattaforma ecologica insieme a tutte quelle dei comuni della convenzione di Sesto; con qualche limitazione, però: «Per la prima settimana, dal 4 al 10 maggio, sarà possibile solo lo smaltimento del verde». In ogni caso si accederà solo su appuntamento: verranno fatti controlli, «quindi è inutile recarsi se non lo si è preso».

Riapriranno anche i parchi cittadini, «ma non le aree gioco, date le limitazioni dell’ultimo Dpcm, per evitare il mancato rispetto della distanza sociale».

Quanto agli spostamenti, «ricordo che sono legati alla necessità»: se si vuole svolgere attività fisica, bisogna farlo nel rispetto delle norme (quindi «non in gruppo e solo all’interno del territorio comunale»), indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro, «due metri in caso di attività podistica o passeggiata in bicicletta».

«Gestiamo con responsabilità questa nuova fase, solo così potremo coniugare libertà e salute di tutti e di ciascuno. Rispettiamo le prescrizioni», conclude il primo cittadino.