Cagnolino al guinzaglio investito e ucciso a Venegono: si cerca chi è stato

Un appello corre sui social per trovare il responsabile di un drammatico episodio accaduto ieri a Venegono Superiore.

Una ragazza stava passeggiando nei pressi di via Plinio quando ha rischiato di essere investita da un’auto che l’ha sfiorata e ha travolto e ucciso il cagnolino che teneva al guinzaglio (nella foto).

A raccontare quanto accaduto la sorella Veronica Spano: «Mia sorella era solita a fare una passeggiata pomeridiana e girando una curva (era completamente attaccata al muro non in mezzo alla strada) è arrivato un anziano sui 70- 80 anni e ha schiacciato completamente con entrambe le ruote il suo chihuahua. Mia sorella si è spostata altrimenti investiva anche lei».

La ragazza si è messa a gridare e l’uomo si è fermato, ma solo per un momento: «Si è fermato – prosegue la sorella – ha visto che il cane era morto e si è dileguato, lasciando lì una ragazza con il cadavere completamente spiaccicato sull’asfalto del suo cagnolino, un chihuahua di 4 anni, da sola con ancora il guinzaglio in mano e il suo cagnolino non vi dico in che condizioni».

«Pretendiamo giustizia – conclude Veronica – Purtroppo mia sorella non è riuscita a prendere la targa perché era troppo sconvolta. Quello che sappiamo è che è un anziano con una Peugeot grigia, vecchia e tutta ammaccata. Se qualcuno ha informazioni si metta in contatto con noi, siamo davvero distrutti».