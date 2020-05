Calano decessi e contagi in Lombardia, ma si rialza il dato della terapia intensiva

Si avvicina ormai a quota 15mila il numero totale di decessi per Covid-19 nella Regione Lombardia: con i dati diffusi quest’oggi – domenica 10 maggio – il computo delle vittime si attesta infatti a quota 14.986, anche se l’incremento odierno è minore rispetto ai giorni scorsi, con 62 morti nelle ultime ventiquattro ore. Relativamente basso anche il numero dei nuovi contagiati, che sono 282 in regione: di questi, “solo” 18 sono quelli registrati in provincia di Varese, dato in linea con quello del sabato e nettamente inferiore al recente passato.

A invertire la tendenza – speriamo solo per un giorno – è invece il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: dopo essere diminuito per lungo tempo, questo indicatore è tornato a risalire: oggi le persone in questa condizione sono 348 e cioè 18 in più di sabato 9 maggio. Restando tra le corsie ospedaliere invece, continua a scendere il numero dei ricoverati in reparti non intensivi: 5.428, ovvero 107 in meno.

Per completare il panorama regionale c’è da segnalare il dato dei tamponi: nell’ultima giornata sono stati 7.369 quelli effettuati, numero minore rispetto sia a venerdì sia sabato quando erano stati oltre 10mila gli esami di questo genere.

In Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 219.070, con un incremento rispetto a ieri di 802 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 83.324, con una decrescita di 1.518 assistiti. Sono 1.027 i pazienti in cura presso le terapie intensive, con un calo di 7 unità. Si registrano 165 decessi in più, che portano il totale delle vittime a 30.560. Il totale dei dimessi e guariti sale a 105.186, con un incremento di 2.155 persone.

Questo dicono i dati, nudi e crudi, contenuti nel bollettino sanitario ufficiale delle ultime 24 ore. In molti chiedono a questo giornale, soprattutto da quando è cominciata la fase 2 dell’emergenza, di dare più informazioni sulla natura dei numeri che riguardano i nuovi tamponi: non le abbiamo. Sappiamo che sono in corso delle attività di rilevazione che riguardano le Rsa e che sono stati istituiti punti di monitoraggio sul personale sanitario e laddove ne veniamo a conoscenza cerchiamo di darne puntualmente conto. Condividiamo con i nostri lettori, tuttavia, l’importanza di avere informazioni più puntuali sull’attività di monitoraggio della diffusione del contagio ed è per questo che ancora una volta abbiamo rivolto dieci domande ad ATS Insubria (l’autorità sanitaria sul territorio). In questa fase si sta chiedendo responsabilità ai cittadini ed è importante restituire con trasparenza i risultati dei loro sforzi.

I casi nelle province lombarde

VARESE: 3.182 (+18)

ieri: 3.164 (+16)

l’altro ieri: 3.148 (+75)

Bergamo: 11.741 (+24)

ieri: 11.717 (+46)

l’altro ieri: 11.671 (+49)

Brescia: 13.550 (+44)

ieri: 13.506 (+46)

l’altro ieri: 13.460 (+69)

Como: 3.496 (+16)

ieri: 3.480 (+10)

l’altro ieri: 3.470 (+30)

Cremona: 6.248 (+6)

ieri: 6.242 (+23)

l’altro ieri: 6.219 (+16*) cui vanno aggiunti nel totale 25 casi del mese di aprile e rendicontati l’altro ieri

Lecco: 2.486 (+4)

ieri: 2.482 (+34)

l’altro ieri: 2.448 (+29)

Lodi: 3.271 (+7)

ieri: 3.264 (+42)

l’altro ieri: 3.222 (+18)

Monza Brianza: 5.055 (+9)

ieri: 5.046 (+31)

l’altro ieri: 5.015 (+41)

Milano: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano città

ieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano città

l’altro ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano città

Mantova: 3.251 (+1)

ieri: 3.250 (+13)

l’altro ieri: 3.237 (+16)

Pavia: 4.777 (+35)

ieri: 4.742 (+38)

l’altro ieri: 4.704 (+52)

Sondrio: 1.287 (+7)

ieri: 1.280 (+4)

l’altro ieri: 1.276 (+10)

In corso di verifica: 1.787