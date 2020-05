Il calendario della distribuzione dei sacchi per rifiuti a Gallarate

Aemme Linea Ambiente, gestore della raccolta rifiuti a Gallarate, ha diffuso il calendario della distribuzione dei kit, sacchi e contenitori per le diverse frazioni di rifiuti.

Si partirà il 29 giugno, quest’anno i tempi sono stati allungati anche dall’emergenza Covid-19 che ha ritardato la produzione dei sacchi e la consegna.

IL CALENDARIO

ORARI: mattino dalle 9 alle 13 pomeriggio dalle 14 alle 18

lunedì 29-giu MADONNA IN CAMPAGNA Centro Commerciale Madonna in Campagna

martedì 30-giu ARNATE via P. da Gallarate-parcheggio supermercato

mercoledì 01-lug SCIARE’ via Montenero-ponte Mornera

giovedì 02-lug CENTRO PIAZZA LIBERTA via Verdi-Municipio

venerdì 03-lug MORIGGIA via Gramsci-parcheggio piscina

sabato 04-lug RONCHI via Padre Lega ang. Solferino

lunedì 06-lug CRENNA via De Amicis-vicino farmacia

martedì 07-lug CENTRO MERCATO via Torino-parcheggio mercato

mercoledì 08-lug CEDRATE via Montesanto-campo sportivo Cedratese

giovedì 09-lug CAJELLO via Betulle-angolo Dei Salici

venerdì 10-lug CENTRO PIAZZA LIBERTA via Verdi-Municipio

sabato 11-lug CASCINETTA via Curtatone-campo sportivo

lunedì 13-lug SCIARE’ via Montenero-ponte Mornera

martedì 14-109 RONCHI via Padre Lega ang. Solferino

mercoledì 15-lug MADONNA IN CAMPAGNA Centro Commerciale Madonna in Campagna

giovedì 16-109 ARNATE via P. da Gallarate-parcheggio supermercato

venerdì 17-lug CRENNA via De Amicis-vicino farmacia

sabato 18-lug MORIGGIA via Gramsci-parcheggio piscina

lunedì 20-lug CASCINETTA via Curtatone-campo sportivo

martedì 21-lug CENTRO MERCATO via Torino-parcheggio mercato

mercoledì 22-lug CEDRATE via Montesanto-campo sportivo Cedratese

giovedì 23-lug CAJELLO via Passo Sella-campo sportivo

Occorre presentarsi con un documento d’identità. Se vi siete appena trasferiti, può essere utile avere già info sulle zone in cui sono organizzati i giorni di ritiro, le trovate qui.