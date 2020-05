Il canarino del libro dona ai bimbi in ospedale 1000 mascherine, tutte dipinte a mano.

Nelson Whitman, il canarino protagonista del libro “Lo strano caso di Nelson Whitman” scritto da Marco David Benadì (di Dolci Advertising) è l’unico autorizzato a volare tra le diverse Regioni e perciò in questi giorni porterà 1000 mascherine in diversi ospedali e case di cura pediatriche per fare un regalo ai piccoli pazienti suoi amici.

L’iniziativa coinvolge i reparti di oncoematologia pediatrica degli ospedali Regina Margherita di Torino, del Gaslini di Genova e San Matteo di Pavia, l’oncologia pediatrica del Buzzi di Milano, Aldieri for Children Onlus e Casa Ugi di Torino e anche la Fondazione Ponte del Sorriso, a servizio dell’ospedale pediatrico di Varese.



Le mascherine, tutte interamente dipinte a mano, sono state realizzate in jersey accoppiato e water repellent e sono lavabili a 60 gradi. Pensate per essere utilizzate una volta fuori dagli ospedali, non sono un dispositivo medico, e sono state realizzate per proteggere i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni.

Illustrate da Melissa Pirolo, artista dell’Accademia di Belle Arti di Brera, che ha aderito con la sua opera al progetto personalizzando le mascherine con la cifra stilistica e il linguaggio grafico del libro.

“Con la partenza della fase 2 e la graduale ripresa di attività e uscite, anche i bambini hanno bisogno di essere protetti da mascherine adeguate e c’è qualcuno che ha voluto pensare a loro – spiegano i promotori – Soprattutto a chi, tra di loro, deve essere ancora più protetto durante la pandemia perché affetto da altre patologie”.

“Desidero ringraziare di cuore alcuni amici speciali che hanno reso possibile questo progetto. In primis Marco Calleri, amministratore delegato di Lisanza, il maglificio che ha realizzato le mascherine e con cui ho progettato sin dall’inizio questa iniziativa, Dario Trogher amministratore delegato di Td Group che ha contribuito concretamente al progetto con la distribuzione delle mascherine, Aldieri For Children Onlus per aver creduto e aver supportato e sostenuto questo mio progetto”, dichiara, a nome di Nelson Whitman, Marco David Benadì.

E poi aggiunge: “Non voglio ancora vedere i sorrisi dei bambini, perché spero di vedere i loro occhi sorridere al sole e a un nuovo tipo di libertà, ma sempre protetti e sicuri”.

“Anche questa volta Nelson Whitman ci ha sorpreso con un nuovo gesto di generosità, o meglio un volo di generosità – afferma Enrico Pira, presidente di Casa Ugi- in seguito al sostegno rivolto a Ugi (Unione genitori italiani) grazie alla vendita delle copie del libro, il nostro amico canarino è arrivato dove non avremmo mai immaginato: pensare ai nostri bambini per proteggerli con la sua mascherina, posso solo dire che gli siamo infinitamente grati”.

Nelson Whitman è quindi pronto a volare da una regione all’altra, da un bambino all’altro, per la sua consegna speciale.

Per chiunque volesse volare al suo fianco, presso il sito di Casa Ugi è possibile acquistare le mascherine, contribuendo all’iniziativa con un’offerta libera a partire da 5 euro.

Per chi ancora non conoscesse Nelson Whitman, pensatore pennuto, maestro, compagno e amico dei bambini, è invece possibile visitare il sito www.iosononelson.it. L’autore, Marco David Benadì, donerà l’intero ricavato delle vendite del libro a favore dei bambini meno fortunati e a sostegno di Casa Ugi.

È possibile ordinare una copia del libro sul sito www.ugi-torino.it oppure chiamando il numero 011 664 9400, o ancora scrivendo una e-mail a casa@ugi- torino.it.