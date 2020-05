Canton Ticino, il leghista Norman Gobbi nuovo presidente del Consiglio di Stato

Passaggio del testimone alla presidenza del Consiglio di stato del Canton Ticino, una carica assunta a turno nell’arco di una legislatura tra i 5 componenti. Al liberale radicale Christian Vitta subentra il leghista Norman Gobbi, titolare del dipartimento delle Istituzioni, una sorta di super ministero che accorpa forze dell’ordine e amministrazione della giustizia. Diventa lui l’interlocutore degli enti locali italiani di confine che si stanno mobilitando per ridurre i disagi dei frontalieri in coda anche a causa dei meticolosi controlli in entrata.

Controlli che hanno provocato una generale levata di scudi soprattutto tra i frontalieri lombardi. Proteste che hanno indotto Eugenio Zoffili, deputato leghista eletto in Lombardia e presidente del Comitato per l’attuazione degli accordi di Schengen a convocare l’ambasciatrice di Berna a Roma Rita Adam. All’audizione, alle 13 di ieri, l’ambasciatrice ha precisato che non tutti i valichi ancora chiusi, tra i quali Camedo, verranno aperti da lunedì 11. L’amministrazione federale delle dogane procederà a tappe.

All’amministrazione delle dogane svizzere s’è ricolto anche il sindaco di Cannobio Gianmaria Minazzi, con una telefonata nel pieno del caos da traffico tra Cannobio e Piaggio Valmara ieri, con una lettera oggi: “Ho sollecitato l’autorità doganale a controlli più agevoli almeno in entrata al mattino e chiesto di riaprire, da lunedì 11, il valico di Camedo per alleggerire la statale 34 dal flusso dei frontalieri vigezzini”. Già penalizzati, fa detto, dall’avvio dei lavori di asfaltatura e messa in sicurezza della provinciale della valle Cannobina partiti proprio questa settimana.