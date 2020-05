Casciago, parcheggio della stazione a pagamento per i non residenti

Consiglio comunale online anche a Casciago. Tutti presenti i consiglieri comunali e la giunta, chi più avvezzo all’uso della tecnologia e chi meno, per partecipare a questa nuova frontiera delle riunioni pubbliche in epoca di coronavirus.

Il consiglio comunale si è aperto con il saluto a Stefano Chiesa, vicesindaco e assessore al Bilancio, uscito dalla quarantena e tornato alla vita pubblica dopo un periodo non facile.

Proprio Chiesa è stato “protagonista” dei primi punti in discussione, tutti centrati sul Bilancio e su aspetti economici. Sia maggioranza che opposizione hanno sottolineato la precarietà di provvedimenti presi in questo periodo, con tutte le voci del Bilancio che potrebbero subire variazioni a causa dell’emergenza sanitaria ed economica che tutto il Paese sta vivendo. Il Bilancio è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza, tra le cui fila l’ex sindaco Andrea Zanotti ha più volte ricordato che «quello che era stato programmato dovrà per forza di cose subire variazioni e cambiamenti, lo sappiamo e per questo non vogliamo aprire polemiche e dibattiti in questo momento».

Un punto importante è stato deciso in chiusura di seduta virtuale: il nuovo regolamento del parcheggi, che metterà a pagamento la sosta in stazione per i non casciaghesi. «Un provvedimento volto a favorire e tutelare i nostri concittadini – ha spiegato il sindaco Mirko Reto -. I casciaghesi avranno una tessera da esporre, mentre chi viene da fuori dovrà pagare una cifra simbolica per usufruire del servizio con modalità che definiremo a breve». Sollecitato da Zanotti che ha ricordato come la sua amministrazione «aveva scelto politicamente di non far pagare il parcheggio per favorire l’utilizzo del traffico su rotaia», Reto ha detto che ha aperto un dialogo con Ferrovie Nord per capire quale sarà il futuro della stazione: «Era fissato un incontro pre Covid, ne fisseremo un altro prossimamente, appena si potrà». Un plauso è arrivato dal capogruppo Mario Persicone, che ha ricordato che «i parcheggi a pagamento per i non casciaghesi erano nel programma elettorale, Barasso ha messo a pagamento il parcheggio in stazione anni fa, riequilibriamo le cose con un provvedimento buono e giusto».

Infine, il primo cittadino Reto ha ringraziato personale e Protezione Civile (anche la minoranza si è associata agli apprezzamenti per il lavoro del gruppo intercomunale Valtinella): «Ringrazio per il clima di solidarietà, responsabilità e senso civico. È un periodo complicato, ce la stiamo mettendo tutta, tutti: diamo la dimostrazione di un paese solidale e unito, con partecipazione allargata e condivisa – detto Reto, che ha aggiunto -. Abbiamo messo a norma gli uffici, con termo scanner, sanificazioni, gel, mascherine, visiere, siamo pronti con la riapertura, aspettiamo il Governo che ci dia le regole».