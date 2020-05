Cassa integrazione e misure a sostegno del lavoro. Diretta con il presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro sono da quasi due mesi sul secondo fronte aperto dall’emergenza sanitaria, quello economico, culminato con il lockdown che ha di fatto congelato l’economia, le imprese e i redditi delle famiglie. I decreti del Governo e gli annunci a raffica fatti sui provvedimenti a sostegno dei redditi di dipendenti e autonomi, così come l’intervento sulla liquidità, hanno sgomberato un po’ il campo dall’ansia ma di fatto il sistema, nel suo complesso, ha mostrato diverse criticità. I consulenti del lavoro sono stati i primi a doversi misurare con questi provvedimenti tanto che qualcuno li ha definiti “I medici delle imprese” e perciò strategici per la vita delle stesse e conseguentemente anche per il reddito di milioni di lavoratori.

Dei problemi relativi all’erogazione della cassa integrazione e di tutti gli strumenti di sostegno al reddito ne parleremo alle 18 con Vera Stigliano, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Varese, che interverrà in diretta sulla pagina Facebook di Varesenews.