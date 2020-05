“Cassani faccia rispettare le regole, non ha neppure capito come funzionano le mascherine”

«Cassani faccia il suo dovere, se vede persone senza mascherina faccia rispettare le regole, invece che sbraitare su Facebook».

Arriva dal Partito Democratico la prima reazione all’anomalo post del sindaco Andrea Cassani, che ha evocato la selezione naturale che colpisca (nel suo auspicio) chi non rispetta le regole sulla prevenzione del contagio.

«Il sindaco di Gallarate non ha capito che mettersi la mascherina serve a proteggere gli altri, prima di sé stessi. Non ha capito che permettere che l’epidemia si allarghi è un problema per la salute di tutti, anche per la sua».

Cassani nel post non solo auspicava appunto la selezione naturale d’impronta darwiniana, ma ribadiva: «Non siamo né i badanti né i baby sitter degli esseri sottosviluppati che ci circondano».

Una posizione di fronte a cui il Pd richiama il sindaco al suo dovere, nella prevenzione del contagio: «Se vede qualcuno senza mascherina il suo compito sarebbe di far rispettare le regole, non insultare. Mandare la Polizia Locale per evitare assembramenti, non affidarsi all’insulto. La smetta di prendere per i fondelli i gallaratesi che lavorano! Cassani cerchi di fare il sindaco, faccia rispettare le regole, non stia tutto il giorno a sbraitare su facebook»