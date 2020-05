Cast Bolzonella vs Covid-19: l’impegno a favore di aziende, medici e volontari

La Fase 2 comincia con mascherine, guanti e gel igienizzante su antinfortunistica-dpi.it

Sono i numeri dell’emergenza COVID-19 a descrivere, forse meglio di qualunque parola, la gravità della situazione che sembra però in fase di miglioramento: oltre 100mila contagiati e circa 29mila decessi. È una ripresa molto difficile, anche per chi è potuto tornare a lavorare, che deve misurarsi con la penuria di dispositivi di protezione individuale.

Con l’obiettivo di sostenere proprio chi è nuovamente operativo, in base alle disposizioni del DPCM del 26 aprile, Cast Bolzonella ha voluto concorrere al rifornimento di mascherine e altri dispositivi indispensabili per impedire il contagio in contesti lavorativi.

L’azienda, specializzata dal 1970 nella produzione e vendita all’ingrosso di abbigliamento professionale e divise da lavoro, ha infatti attivato www.antinfortunistica-dpi.it. È il sito, rivolto alle aziende italiane, per la vendita di mascherine FFP2 monouso, mascherine KN95 (con prestazioni equiparabili alle FFP2) guanti monouso in nitrile e gel igienizzante per mani. Ogni dettaglio è riportato nelle schede tecniche di antinfortunistica-dpi.it.

Grazie a questa nuova piattaforma si possono acquistare all’ingrosso i dispositivi, oggi difficilmente reperibili sul mercato. È del resto responsabilità del datore di lavoro provvedere alla sicurezza dei dipendenti. E da questo punto di vista tali dispositivi sono irrinunciabili in questo momento, poiché limitano sensibilmente il rischio di esposizione al virus e di trasmissione ai propri cari.

10 mascherine donate ogni 100 importate, il progetto di Cast Bolzonella

La scarsa disponibilità dei dispositivi di protezione individuale espone a seri rischi la salute del personale sanitario e dei volontari, quotidianamente alle prese con le sfide imposte dalla lotta al Covid-19. Ma anche quella di familiari e dei cittadini.

Oltre al lancio di www.antinfortunistica-dpi.it, Cast Bolzonella fornisce un concreto supporto nella battaglia contro il Covid-19 grazie alla donazione di mascherine all’Azienda ospedaliera universitaria di Padova e alla Protezione Civile.

L’impegno è di donare 10 mascherine ogni 100 importate. All’Azienda ospedaliera e alla Protezione civile, complessivamente, ne sono già state consegnate 63mila, ma l’obiettivo, quanto a donazioni, è di toccare quota 1 milione.

L’iniziativa è espressione della volontà di un’azienda, la cui sede si trova a Vigonza (Padova), composta da persone prima che da professionisti. Ricorrendo a entusiasmo e spirito creativo, la squadra di lavoro guidata da Denis Bolzonella ha tagliato prestigiosi traguardi nel corso di decenni d’attività. Ciò ha permesso di trasformare una piccola impresa a conduzione familiare in un’azienda strutturata, con un proprio studio stilistico, in cui vengono concepiti abiti da lavoro, espressione nel mondo della qualità del vestire italiano.