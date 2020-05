Castiglione Olona, il sindaco Frigeri punta sulla riapertura dei musei

Il “Palio dei Castelli” e la rassegna “Tra arte e degustazione” sono state rimandate al 2021, gli “Aperitivi in terrazza” nella splendida cornice del Castello non sono ricominciati come previsto all’avvio della stagione primaverile , eppure a Castiglione Olona il desiderio di valorizzare le ricchezze del borgo non si ferma.

Ne ha fatto menzione il sindaco, Giancarlo Frigeri, nel suo ultimo discorso rivolto ai cittadini: «Dal 18 maggio saranno riaperti i musei, ma, visto che è un lunedì, da noi si ripartirà ufficialmente martedì 19 – ha precisato il Primo cittadino – Non vi dico vi aspetto numerosi perché non si può: saranno momenti un po’ contingentati, sia per le frequenze, che per le visite, ma faremo di tutto per continuare il lavoro intrapreso per far conoscere il nostro ricco patrimonio museale e per diffondere il nome di Castiglione, in Italia e non solo».

Non c’è dunque nel sindaco nessuna intenzione di far rallentare la valorizzazione del territorio per colpa dell’allarme Coronavirus: Castiglione ha tanto da offrire a chi decide di metter piede in quella che D’Annunzio definì “un’isola di Toscana in Lombardia”.

Oltre alla Collegiata, che fu consacrata nel 1425 e voluta dal cardinal Branda Castiglioni, ci sono i ricchi musei cittadini.

Dal museo Branda Castiglioni – dove si possono ammirare le abilità pittoriche e scultoree di Masolino e del Vecchietta –

al Museo di Arti plastiche (MAP), i visitatori potranno addentrarsi in opere artistiche e architettoniche antiche, ma anche in realizzazioni moderne e all’avanguardia.

Si parla spesso di un nuovo concetto di turismo, basato su siti facilmente raggiungibili, visto che le normative impediscono spostamenti più lunghi: i borghi come Castiglione Olona potrebbero diventare meta di chi ha voglia di esplorare luoghi interessanti, disponibili a due passi da casa. Questa la speranza dell’Amministrazione castiglionese, decisa a puntare sul patrimonio artistico e culturale locale.