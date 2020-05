Cazzullo, Cottarelli e tanti altri: il finissage di Filosofarti 2020

Concerti, interviste, dibattiti e dialoghi filosofici animeranno il penultimo finesettimana di maggio, nonché ultimo per gli incontri online del festival culturale Filosofarti 2020.

«Premiato da un pubblico che ha visto anche più di 2.000 contatti per le conferenze di Carlo Sini e Vito Mancuso e altrettanti lusinghieri risultati per gli altri appuntamenti – tutti ancora fruibili sui canali youtube di Filosofarti o nei link del sito www.filosofarti.it – il festival si avvia alla conclusione del programma con gli ultimi importanti eventi», spiega l’organizzatrice Cristina Boracchi.

«Si è riusciti a sviluppare quasi del tutto il programma originario, dato l’impedimento di operare sul piano teatrale e cinematografico, se non per la prima giornata del festival, che ricordiamo essendo partito il 21 febbraio ha potuto realizzare undici eventi in presenza. Il successo del festival, premiato da Regione Lombardia e dalla Fondazione comunitaria del Varesotto che ne hanno offerto il sostegno, ci sprona a continuare su questa linea: certamente vedrà anche la pubblicazione on line delle registrazioni degli eventi, che in questa difficile fase ci ha però permesso di raggiungere un pubblico ancora più numeroso del passato, non vincolato a tempi e luoghi specifici. La vocazione del Festival e la sua originalità sta nell’essere una agorà concreta, non virtuale, cosa che rimarrà come sfondo della nostra visione, sperando nel necessario sostegno anche concreto delle amministrazioni locali e dei nostri affezionati utenti», conclude Boracchi.

VENERDÌ 22 MAGGIO

Franco Trabattoni (ore 17.30): Introduzione al Critone di Platone: quale doxa, e quale episteme?

Matteo Saudino (ore 21.00): La filosofia non è una barba

SABATO 23 MAGGIO

Rossana Virgili (ore 11.00) : Una, nessuna, centomila. Cos’è la verità? – per la rassegna Teofilosofarti

Fotogiornalismo, Obiettività, soggettività, dimenticanze dell’informazione: Siria, Afghanistan, Rwanda: a cura di Afi (Ugo Pannella, Giorgio Bianchi, Giovanni Mereghetti in dialogo con Claudio Argentero)

Carlo Cottarelli (ore 17.30): intervistato da Matteo Inzaghi

Aldo Cazzullo, Peccati immortali: intervistato da Marilena Goracci e il giornalista Roberto Morandi

DOMENICA 24 MAGGIO

Vittorio Lingiardi (ore 17.30): Io, Tu, Noi, Vivere con se stessi, l’altro, gli altri – in dialogo con il dott. Carlo Boracchi

Giuliano Boccali (17.30): Opinione , verità, non-violenza in India. Principi e pratica dagli antichi filosofi a Gandhi

Francesco Pasqualotto (ore 21.00): Musica e significato . Concerto in onore del maestro Carlo Bellora

Nel sito di Filosofarti sono disponibili da venerdì 22 maggio il catalogo della mostre di Lidia Pezzimenti, La verità in punta di matita: il catalogo della mostre realizzata da VivereCrenna sul tema “OLTRE” con opere di Pixel Fotoclub, il catalogo delle mostre della Fondazione Bandera e della Cristina Moregola galllery e la pubblicazione delle poesie del reading previsto di Pinux – Giuseppina Dosio sul tema “Intrappolati nei social”.