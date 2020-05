Celebrazioni di san Vittore senza corteo, ma il rito del faro rimane

A causa dell’emergenza, le celebrazioni speciali per la festa patronale di san Vittore saranno ovviamente limitate ma non saranno azzerate del tutto.

Mancherà il corteo, non ci sarà la messa aperta a tutta la cittadinanza, ma non si rinuncerà al rito del faro, l’incendio del globo che caratterizza la messa solenne della domenica, e che i varesini attendono perchè bruciando, indica ai fedeli i buoni (o cattivi) auspici per la città.

GUARDA L’ULTIMO RITO DEL FARO PRIMA DEL COVID 19

La funzione si terrà domenica 10 alle 11.30 nella basilica di san Vittore: sarà alla presenza di un massimo di 15 autorità, seguendo le stesse norme che sono state fissate per i funerali. È anche prevista, salvo difficoltà dell’ultimo momento, anche la diretta streaming.

La messa solenne di domenica 10 è stata preceduta, nel giorno di san Vittore, l’8 maggio, da una messa senza popolo al cimitero di Belforte, per ricordare tutti i morti varesini in questo momento di emergenza, che ha impedito loro di dare l’ultimo saluto: è stata trasmessa sulla pagina facebook della comunità pastorale sant’Antonio Abate di Varese.