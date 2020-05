Cenci: “Tutela dell’ambiente e biodiversità siano un faro per le politiche lombarde”

Alla vigilia della Giornata mondiale della biodiversità, che si celebra domani venerdì 22 maggio, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Cenci, lancia un appello perché tutela dell’ambiente e biodiversità “diventino un faro” che muove le politiche di Regione Lombardia.

«Nella Giornata mondiale della biodiversità, celebriamo il patrimonio inestimabile per l’uomo rappresentato da flora e fauna selvatica – dice il consigliere, biologo, naturalista e docente all’Università degli Studi di Milano – Piante, fiori, animali e insetti contribuiscono agli aspetti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi e culturali della nostra vita e meritano tutela assoluta».

«La Lombardia è ancora molto indietro nel numero di centri di recupero della fauna selvatica e si fa troppo poco in fase di controllo – aggiunge Cenci – Questa giornata non può essere una vuota celebrazione a parole, ma deve riempirsi di contenuti. Da qui il mio invito alla Lombardia e al Paese perché la Convenzione adottata dall’Onu che chiede la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle risorse ambientali e un accesso equo ai benefici che ci garantiscono, si trasformi in provvedimenti concreti per l’ambiente con ricadute positive sul benessere umano nell’ottica di uno sviluppo realmente sostenibile per tutto il creato».