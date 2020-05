Cent’anni di Sacrario nel nome dei dottori che non ce l’hanno fatta

Ottant’anni fa domani, il 5 giugno del 1940, mentre l’Italia stava per entrare in guerra contro la Francia inaugurava a Duno il Sacrario dedicato ai medici italiani.

E oggi che il Paese sta combattendo un’altra guerra contro un nemico invisibile sarà proprio ai caduti di questi mesi che verrà dedicato un momento di preghiera e di ricordo per l’altissimo prezzo pagato dai medici di tutt’Italia – ma di tutto il mondo – dagli infermieri e dal personale sanitario che fin dall’inizio della pandemia non ha smesso di combattere.

Lo ha ricordato Francesco domenica scorsa nella messa in Santa Marta, riferendosi ai parroci, ma anche ai dottori che sono stati fino all’ultimo vicino ai malati.

Proprio come accaduto a Roberto Stella, esempio per tutti i colleghi, scomparso a marzo nel pieno dell’epidemia per aver curato e assistito i suoi pazienti senza sosta.

Una storia finita sul New York Times (foto sotto) dove grazie all’agenzia Associated Press il sacrificio di questo grande medico ha assunto una portata universale ed è anche a lui, anche in suo nome, che domani pomeriggio verrà celebrata una breve cerimonia al sacrario di Duno, edificio adiacente al tempio votivo del medichi italiani, unico esempio di dedizione religiosa a livello nazionale per questa categoria.

L’appuntamento non sarà aperto al pubblico per via delle norme sul distanziamento sociale ancora in vigore, e per questo Varesenews riserverà all’evento un’apposita cronaca.

L’appuntamento è alle 17 di martedì a Duno (diretta Facebook sulla pagina VN compatibile con la rete dati del posto) con una preghiera e benedizione impartita dall’arciprete don Lorenzo Butti in suffragio dei medici defunti cui seguirà la lettura di tutti i nomi e i cognomi dei dottori e degli infermieri italiani che hanno perso la vita durante l’emergenza coronavirus letti da Francesca Boldrini, componente del consiglio direttivo del Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche.