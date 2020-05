Cento volti per la Mascotte Archeo: tutta la scuola la disegna

Per i ragazzi della scuola media di Porto Ceresio (IC Enrico Fermi) la proposta di Varesenews e Varese4U – Archeo di creare la Mascotte Archeo, è diventata occasione di riflessione sull’archeologia in Didattica a distanza grazie all’iniziativa del loro docente d’arte Francesco Sammaritano.

“Ho proposto ai miei ragazzi di partecipare al contest e molti studenti hanno accettato la sfida inviandomi, soprattutto per via telematica, i loro lavori”, racconta il professore nella email con cui ci ha inviato oltre cento disegni dei ragazzi delle classi 1^ e 2^ (sezioni A, B, D) e 3^ (sezioni A e D), bellissimi e ricchi di particolari, pubblicati nella galleria qui sotto.

Una cosa simile è successa anche per i bambini della 4^ elementare di Bardello (IC di Gavirate), grazie all’insegnante Rossella Minarelli che ha trasformato il contest in un’occasione di approfondimento e rielaborazione didattica.

In palio un’attività organizzata in collaborazione con Archeologistics e Morandi Tour.

C’è ancora tempo fino al 10 giugno per partecipare gratuitamente al contest “Crea la mascotte Archeo” rivolto a tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le classi terza, quarta, quinta elementare (scuole primarie), prima, seconda e terza media (scuole secondarie di primo grado).

Ognuno dovrà realizzare il disegno del personaggio che, secondo la propria fantasia, rappresenta al meglio l’archeologia: una figura umana, un animale o un animale umanizzato, una creatura mitologica, un oggetto. Non c’è limite alla creatività.

Ogni disegno andrà inviato a bambini@varesenews.it.

Per maggiori informazioni sul contest e come partecipare cliccare qui.